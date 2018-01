Thorgan Hazard mist penalty in jubileummatch 27 januari 2018

Geen feeststemming bij Thorgan Hazard na zijn honderdste Bundesligamatch. De Rode Duivel trapte in minuut 78 een strafschop staalhard tegen de dwarsligger. Hazard liet zo de kans liggen om Mönchengladbach op gelijke hoogte te brengen in Frankfurt. De thuisploeg maakte er in blessuretijd nog 2-0 van. (VDVJ)

