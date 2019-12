Exclusief voor abonnees Thorgan Hazard helpt Dortmund voorbij Hertha 02 december 2019

00u00 0

Vier Belgen aan de aftrap in Hertha BSC-Borussia Dortmund. De bezoekers met Thorgan Hazard en Witsel klopten Boyata en Lukebakio met 1-2: voor Hertha-trainer Klinsmann een start in mineur. Hazard maakte de 0-2 voor Dortmund, Lukebakio had een voet in de aansluitingstreffer

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 10 minuten 16 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode