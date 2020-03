Exclusief voor abonnees Thorgan Hazard en Witsel hervatten 30 maart 2020

"Morgen gaan we er weer tegenaan." Dat waren de woorden van Emre Can bij het Duitse Sport1. De middenvelder van Dortmund bevestigde dat de Borussen straks de training hervatten. "We willen rustig starten, in groepjes van twee."