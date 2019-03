Exclusief voor abonnees Thompson vervanger van Maric BASKETBAL 26 maart 2019

Landskampioen Oostende tekende de 26-jarige Shevon Thompson als vervanger voor Maric. De 2m13 grote Jamaicaan komt over uit de NBA G League waar hij voor Winconsin Herd uitkwam.Bij het begin van het seizoen speelde hij bij het Turkse Istanbul BBSK (11 ptn, 7 reb per match), maar hij werd na de Europese uitschakeling afgedankt. In de FIBA Europe Cup mag hij niet meer spelen, dus zal hij er woensdag in Varese niet bijlopen. (JLO)