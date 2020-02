Exclusief voor abonnees Thompson onzeker bij Oostende BASKETBAL CHAMPIONS LEAGUE 05 februari 2020

00u00 0

Met de kwalificatie al op zak, zo start Oostende vanavond de slotspeeldag uit bij het Poolse Cukier Torun. De rode lantaarn van groep A won zijn eerste thuismatch, maar verloor daarna vijf maal op rij in eigen zaal in deze Champions League. Zet Oostende die reeks voort? Dat zal het wellicht zonder Shevon Thompson moeten doen. Worstelend met een weerbarstige knie. De center komt vanavond niet tot weinig in actie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis