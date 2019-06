Exclusief voor abonnees Thomas weer op de fiets 22 juni 2019

00u00 0

Geraint Thomas zit weer op de fiets. Dat maakte hij gisteren zelf in een Twitter-filmpje duidelijk. "Ik heb een rustig tochtje achter de rug. Het gaat goed met mij", klonk het. De 33-jarige Brit van Team INEOS kwam in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland zwaar ten val, waardoor hij de rittenkoers moest verlaten. Hij liep bij de tuimelperte schaafwonden op aan zijn schouder en een snijwonde boven zijn rechteroog, dat hij nog eens toonde. Zijn Tourdeelname komt niet in het gedrang. (XC)

