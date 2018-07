Thomas, uit onderdanigheid? column 20 juli 2018

00u00 0

Of een toonbeeld van opofferingsgeest deze Tour mag winnen? In wezen is dat de hamvraag na twaalf dagen Tour. Geraint Thomas heeft zich de voorbije tien jaar in grote mate weggecijferd voor het hogere doel. Voor de eer en glorie van de Britse archipel. Voor het invullen van ambities van sterkere karakters in eigen kring. Deze uitmuntende pistier werd in 2008 al olympisch kampioen en wereldkampioen in de ploegenachtervolging. Hij was toen over vier kilometer in zijn eentje een fabuleuze tijd van 4:15 waard. Alleen een in stoomtijden opgeleide Boardman was sneller. En toch, alleen insiders zagen de grote mogelijkheden van Thomas. Voor het grote publiek en voor het Britse journaille stond hij in de schaduw van de mondige en mediagenieke Wiggins. Dus was het voor de oprichters van het ambitieuze Sky de logica zelf dat hij Wiggins in 2011 al naar de Tourzege zou loodsen. Hij speelde zijn knechtenrol in de openingsweek perfect, maar deemsterde weg nadat Wiggins na een zware val uitgeschakeld werd. Thomas werd toen al met de verantwoordelijkheden van de wisselkopman opgezadeld, maar was daar niet klaar voor. Hij eindigde eenendertigste en bleef als wegrenner een 'mister nobody'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN