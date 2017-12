Thomas rijdt Roubaix, geen Ronde 00u00 0

Geraint Thomas (31) rijdt in 2018 opnieuw Parijs-Roubaix. De Brit van Sky sloeg dit jaar de klassiekers over omdat hij zich volledig wilde toeleggen op het grote rondewerk, maar omdat er volgende zomer een kasseirit is opgenomen in de Tour heeft hij nu "een goed excuus om Roubaix te rijden". Hij hoopt in de finale goed werk te leveren voor ploegmaats Ian Stannard en Gianni Moscon. "Ik had graag ook de Ronde van Vlaanderen gereden, maar dan ben ik nog op hoogtestage", zegt hij. (BA)