09 augustus 2018

Tourwinnaar Geraint Thomas (Sky) heeft een aanbieding op zak van CCC, het nieuwe Poolse team van Jim Ochowicz en Greg Van Avermaet. "Een kopman voor het klassieke voorjaar hebben we al, waarom zouden we er ook geen zoeken voor het rondewerk?", aldus ploegleider Piotr Wadecki. "Het zou fantastisch zijn mocht hij naar ons komen. We zouden hem goed omringen."

