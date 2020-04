Exclusief voor abonnees Thomas Pieters wordt papa 01 april 2020

00u00 0

Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn in coronatijden: golfer Thomas Pieters had op Instagram geweldig nieuws te vertellen. Zijn vriendin Stefanie is namelijk zwanger en zal in de zomer bevallen. De 28-jarige Antwerpenaar wordt dus papa en hij kan, door het uitstel van de Olympische Spelen en vermoedelijk andere belangrijke golftoernooien, voluit van zijn eerste spruit genieten. (VH)