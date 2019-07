Exclusief voor abonnees Thomas ongedeerd na val 15 juli 2019

Vlak voor de slotbeklimming van de achtste rit in de Tour ging Michael Woods onderuit, waarna ook Geraint Thomas tegen het wegdek ging. De eindlaureaat van de Tour van vorig jaar kwam ongedeerd uit de valpartij en kon zijn weg snel verderzetten. "Ik deed me geen pijn, maar het is zuur dat Pinot en Alaphilippe tijd pakken", vertelde de Brit na afloop. In een mum van tijd kon de renner van Team Ineos wel terugkeren in het peloton, dankzij knap werk van zijn ploegmakkers. Michael Kwiatkowski legde Thomas' ketting er weer op. Moscon, wiens fiets letterlijk in twee was gebroken, duwde zijn kopman opnieuw in gang. En Poels bracht Thomas vervolgens terug. (BA/JH)

