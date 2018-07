Thomas onder boegeroep naar Pyreneeën 23 juli 2018

00u00 0

De leidersplaats van Geraint Thomas is de voorbije dagen niet in verlegenheid gebracht. Alleen Roglic (4de in het klassement) slaagde er zaterdag in Mende in acht seconden van zijn - ruime - achterstand af te knabbelen. Dus gaat Thomas rusten in het geel. En hij bevestigde nog eens dat hij de trui niet zomaar cadeau zal doen aan zijn kopman Froome. "Alleen als ik een slechte dag heb. Het is een eer dat shirt te dragen en ik zal er voor knokken." Thomas kreeg opnieuw een pak boegeroep naar zijn hoofd geslingerd toen hij op het podium moest. FDJ-ploegleider Marc Madiot vond het zelfs nodig op de Franse tv te vertellen dat de Sky-renners moeten begrijpen dat ze worden uitgejouwd. "Het is duidelijk dat niet iedereen van ons houdt", stelde Thomas zelf ook vast. "Ik kan maar zeggen dat we niets verkeerd hebben gedaan. En al zeker ik niet. Leuk is het niet, want dit is een topmoment in mijn carrière. Misschien moet ik me op de eerste col laten lossen, dan zou ik wellicht applaus krijgen", eindigde hij met een vleugje humor. (DNR)

HLN