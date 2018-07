Thomas "niet bang" toen toeschouwer aan zijn arm trok 27 juli 2018

Na afloop van de achttiende rit kwam Geraint Thomas nog een keer terug op het incident met een fan, woensdag in de zeventiende etappe. Terwijl hij boven op de Col du Portet een sprintje trok voor de derde plaats en de bijhorende bonificatieseconden, werd de geletruidrager door een overleunende toeschouwer aan de rechterarm getrokken. "Ik was niet bang, neen", aldus de Welshman. "Omdat ik niet meteen doorhad wat er gebeurde. Ik ging uit van een 'accidentje', een toevallige aanraking met een iets te enthousiaste supporter. Pas toen ik later de foto zag, begreep ik dat er wat anders aan de hand was dan ik mezelf inbeeldde. Ik had kunnen vallen en tijd kunnen verliezen. Dit is niet wat je wilt zien als je naar de Tour komt. Het enige wat we met z'n allen willen is koersen in veilige omstandigheden. Mensen die dat niet kunnen respecteren en de wedstrijd willen verstoren, blijven beter thuis."

