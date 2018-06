Thomas na schuiver in proloog: "Alles oké" CRITERIUM DU DAUPHINÉ 04 juni 2018

Michal Kwiatkowski (28) is de winnaar geworden van de proloog in de Dauphiné. De Pool is kampioen tijdrijden van zijn land. In Valence reed hij sneller dan de Nederlander Jos van Emden en de Italiaan Gianni Moscon, een ploegmaat van Kwiatkowski bij Sky.

