Thomas Meunier 18 april 2018

Rode Duivel Thomas Meunier gaat op Azië-tournee met PSG. De kersverse Franse kampioen plant een tour in (hoofdzakelijk) Singapore als voorbereiding op volgend seizoen. Meunier zal het op 28 juli opnemen tegen Arsenal, twee dagen later is Atlético Madrid de tegenstander. Nadien reist PSG door naar China. (PJC)