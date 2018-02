Thomas: "Ik bereid Tour voor als kopman van Sky" 22 februari 2018

Team Sky neemt zijn voorzorgen. Als Chris Froome de Ronde van Frankrijk komende zomer niet mag rijden, dan heeft de Britse ploeg al een nieuwe kopman op het oog. Geraint Thomas (31) is klaar om, indien nodig, de rol van Froome over te nemen. Die legde vorig jaar in de Vuelta een positieve salbutamoltest af. Thomas traint momenteel in gezelschap van Froome en co op Tenerife en ook hij wacht in spanning af of en hoe zwaar de viervoudige Tourwinnaar gestraft zal worden. "Maar ik heb met Dave Brailsford wel al afgesproken dat ik de Tour voorbereid alsof ik de kopman zal zijn", vertelt Thomas in een gesprek met wielerwebsite Cyclingnews. Thomas bevestigde ook dat hij nog steeds van plan is om Parijs-Roubaix te rijden. (TLB)

