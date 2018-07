Thomas feestelijk onthaald in Wales 31 juli 2018

Geraint Thomas (32) stak zondag de eindzege in de Tour op zak en dat als eerste Welshman: reden voor een feestje. In Osterley stond een heus mannenkoor klaar (onder). Ook zijn allereerste ploeg de Maindy Flyers (rechts) was opgetrommeld en het hele decor kleurde geel voor de renner uit Cardiff, die ook een pak handtekeningen moest uitdelen. Later maakte hij zijn opwachting op de BBC. Eerste minister Carwyn Jones noemde de prestatie van Thomas "de allergrootste van een individuele Welshe atleet" en liet meteen weten dat er plannen zijn voor een groot feest om de Tourwinnaar te eren.

