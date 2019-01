Thomas en Froome naar Tour, Bernal rijdt Giro 02 januari 2019

00u00 0

Ze zijn er officieel uit bij Team Sky, wat de rolverdeling van de drie kopmannen in het groterondewerk betreft. Geraint Thomas en Chris Froome rijden, zoals verwacht, opnieuw samen de Tour (6-28 juli). Froome won de Ronde van Frankrijk in 2013, 2015, 2016 en 2017, Thomas in 2018. Het aanstormende Colombiaanse klim- en rondetalent Egan Arley Bernal mag zich exclusief uitleven in de Giro (11 mei-2 juni).

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN