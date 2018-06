Thomas denkt na over toekomst 06 juni 2018

Is Chris Froome binnenkort één van z'n trouwe luitenanten kwijt? Het zou kunnen, want Geraint Thomas denkt na over zijn toekomst. De Welshman van Team Sky is einde contract en wil graag al voor de Tour duidelijkheid. Thomas kan rekenen op interesse van verschillende WorldTour-teams, waar hij definitief onder de vleugels van kopman Froome uitkan.

