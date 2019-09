Exclusief voor abonnees Thomas Cook vraagt bescherming aan 18 september 2019

Reisorganisatie Thomas Cook heeft in de VS de faillissementsbescherming aangevraagd. Zo kunnen Amerikaanse schuldeisers geen rechtszaken aanspannen tegen het Britse bedrijf, terwijl dat in eigen land aan het reorganiseren is. Thomas Cook kreunt onder een grote schuldenlast. Het Chinese Fosun en een groep schuldeisers hebben het bedrijf vers geld toegezegd als banken en obligatiehouders hun vorderingen omzetten in aandelen van de touroperator. Maar dat vergt tijd.

