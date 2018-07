Thomas Cook verkoopt geen tickets meer voor orkashows 30 juli 2018

Thomas Cook schakelt een versnelling hoger in haar beleid rond dierenwelzijn. De Britse reisorganisatie stopt vanaf volgende zomer met de verkoop van tickets voor attracties met orka's die in gevangenschap leven. Thomas Cook voerde anderhalf jaar geleden een nieuw beleid in rond dierenwelzijn. Sindsdien zijn 49 attracties doorgelicht, waarvan er 29 niet voldoen aan de standaarden. Nu komen daar dus de orkashows bij. Concreet zouden twee attracties geschrapt worden: Loro Parque op Tenerife en de SeaWorld-parken. De reputatie van SeaWorld, dat al bestaat sinds 1959, verslechterde de laatste jaren door schandalen.