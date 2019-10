Exclusief voor abonnees Thomas Cook- reizigers vroeger terug van vakantie 01 oktober 2019

Tientallen reizigers van Thomas Cook moeten vervroegd terugkeren van hun vakantie in Turkije en Tunesië. Het Garantiefonds Reizen legt vandaag twee vluchten in om hen naar huis te laten komen, terwijl hun vakantie nog tot vijf dagen langer had moeten duren. De getroffen reizigers kunnen een vergoeding vragen voor de gemiste vakantiedagen.

