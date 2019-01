Thomas Buffel & Annabel 17 januari 2019

De eerste Gouden Schoen voor Annabel, de vriendin van Thomas Buffel, die 23 weken zwanger is. "Deze jurk had ik eigenlijk gekocht om te dragen op de babyborrel van ons kindje", aldus een vooruitziende Annabel. "Omdat het materiaal meerekt, zit het prettig. Ook de hoge hakken zullen geen probleem zijn, denk ik, want na wat normale kwaaltjes verloopt de zwangerschap momenteel heel goed." Annabel vervolgde: "Vanochtend lazen we in de krant het verhaal van doelman Yannick Thoelen en Kim, die hun kindje na 24 weken zwangerschap verloren. Dat trof ons heel erg, we voelen met hen mee."

