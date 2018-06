Thomas boos op Bardet 11 juni 2018

00u00 0

Er was gisteren nog een relletje tussen Geraint Thomas en Romain Bardet, die zijn ploegmaats in de afdaling van de Col des Saisies voluit liet koersen nadat Thomas voor een tweede keer was lek gereden. Thomas was niet blij en dat ging hij ook melden aan Bardet.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN