Thomas blijft Sky trouw 11 augustus 2018

Geraint Thomas zal zijn contract bij Team Sky verlengen. Dat liet de 32-jarige Tourwinnaar uitschijnen bij zijn triomfantelijke terugkeer in zijn thuisland Wales. "In mijn hoofd heb ik de knoop doorgehakt. Ik blijf. Ik moet het alleen nog officieel bevestigen", klonk het. Thomas kon rekenen op behoorlijk wat interesse. Onder meer het 'new look' CCC van Greg Van Avermaet deed hem een voorstel. "En zo waren er nog wel meer interessante pistes. Uit respect heb ik geluisterd naar wat die ploegen me te bieden hadden. Maar ik ben tevreden bij Sky. Ik ken iedereen er al sinds mijn zeventiende. En ik ben gegroeid in het systeem." (JDK)