Thomas blijft bij Sky 28 augustus 2018

Een contract is nog niet getekend. Het is een kwestie van mensen die met vakantie zijn, zegt Sky-manager Brailsford. Maar Tourwinnaar Geraint Thomas rijdt ook in de toekomst voor Team Sky. "Ik zie hem echt niet in een andere ploeg rijden. Hij is erbij van in het begin. Een hoeksteen. Hij wil vast ook niet weg." Hoe dat met Froome gaat gaan, die volgend jaar ongetwijfeld zijn 5de Tour wil winnen? Brailsford: "We gaan eerst kerst vieren en dan zien we verder." (MG)