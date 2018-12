Thomas: "Achter op schema, maar het komt goed" 28 december 2018

Geraint Thomas (32) heeft door de hectiek die volgde op zijn Tourwinst "een lichte achterstand" opgelopen in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik ben een tijdje van de fiets af geweest", vertelde hij aan CyclingWeekly. "Het was enorm druk: ik ben op geen enkele plek langer dan vijf dagen geweest. Het was hectisch, maar leuk. Ik voel dat ik in de breedte ben gegroeid - ook Dave Brailsford is naar mij toe gekomen om te zeggen dat ik niet te zwaar moest worden. Ik zal niet superscherp aan het nieuwe seizoen beginnen, maar het komt goed. Ik weet dat ik weer op mijn oude niveau terug kan komen. Of ik opnieuw de Tour kan winnen? Elke grote ronde is anders. Roglic en Dumoulin zijn misschien wel nog beter geworden en ook Froome zal in een andere vorm aan de start staan aangezien hij in 2019 maar op één grote ronde focust." (BA)

