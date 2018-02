Thoelen vervangt zieke Kalinic 12 februari 2018

Woensdag werd hij in Paleis 12 nog verkozen tot beste doelman in de Belgische competitie, maar zaterdag kon Lovre Kalinic zijn trofee niet met daden onderschrijven. De Kroatische doelman moest verstek geven vanwege een keelontsteking. Zo mocht Yannick Thoelen voor de derde keer dit seizoen het doel van AA Gent verdedigen in de competitie. Thoelen deed dat prima en hield STVV voor rust een paar keer van een tegentreffer. (RN)