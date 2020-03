Exclusief voor abonnees Think Pink-primula 07 maart 2020

Steun de strijd tegen borstkanker en koop een roze Think Pink-primula. Voor elk verkocht plantje (2,95 euro) gaat 1euro naar wetenschappelijk onderzoek en (na)zorg rond borstkanker. De campagne 'Een bloemetje voor een straffe madam' loopt van 7 tot 21 maart bij Aveve. Deze dubbelbloemige

primula in vier tinten roze is ontwikkeld en gekweekt in België, en kun je zowel binnen als buiten houden.

