Thijssen Belgisch kampioen U23 13 augustus 2018

Gerben Thijssen is de nieuwe Belgische kampioen bij de U23. De twintigjarige Genkenaar uit de talentvijver van Lotto-Soudal werd in Stabroek perfect gepiloteerd door Brent Van Moer en spurtte in de kopgroep van elf sneller dan Jens Reynders en Tom Verhaegen. Thijssen, ook actief op de piste, wordt algemeen aanzien als hét nieuwe aanstormende spurttalent. De komende weken gaat hij nog als stagiair aan de slag bij Lotto-Soudal, wat in principe ook moet uitmonden in een vast contract voor 2019. Het Limburgse succes werd doorgetrokken bij de elite zonder contract. Daar ging de tricolore naar Rutger Wouters, 27-jarige leerkracht aan het Don Bosco in Helchteren. (JDK)