Exclusief voor abonnees Thiem zegt sorry maar blijft rustig verder tennissen 26 juni 2020

00u00 0

Terwijl vier topspelers positief testten en heel wat andere deelnemers aan de Adria Tour vrijwillig in zelf-isolatie gingen, blijft Dominic Thiem rustig verder zijn ding doen. De nummer drie van de wereld ging van Belgrado, de eerste etappe op het toernooi van Novak Djokovic, naar Wenen en dan naar Sophia Antipolis - waar hij morgen in de Ultimate Tennis Show tegenover David Goffin staat - om dan weer naar Wenen te trekken voor een Oostenrijks demonstratietoernooi. Daarna wil hij ook nog op zijn eigen evenement in Kitzbühel en in Berlijn meedoen. "Ik heb ontzettend veel spijt", schreef hij op Instagram. "We hadden vertrouwen in de regels van de Servische overheid, maar we waren te optimistisch. Ons gedrag was verkeerd, we waren te euforisch. Ik ben nu vijf keer getest in de afgelopen tien dagen en het resultaat was telkens negatief. Ik wens iedereen die besmet is geraakt een snel herstel." (FDW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen