Thibaut Courtois investeert in dj-school

Van Eden Hazard weten we sinds het WK dat hij dj-talent heeft, maar ook onze nationale doelman is fan van bassen en beats. Thibaut Courtois (27) is er zo door bezeten dat hij met een eigen muzieklabel en dj-school begint. Onze Rode Duivel slaat daarvoor de handen in elkaar met het jonge Hasseltse bedrijfje Artist Amplifier, waarvan hij medeaandeelhouder werd. "Wat begon als boekingskantoor voor jonge Belgische dj's, is intussen ook een dj- en productieschool", vertelt Sem Thomasson, net als medeoprichter DJ Frederico kind aan huis op Tomorrowland en in de Hasseltse danstempel Versuz. "Thibaut wil als gepassioneerd muziekliefhebber graag leren draaien en volgde al een les op de Amplify Academy. Van het één kwam het ander." De dj-school, die ook kampen organiseert, is er voor iedereen die achter de draaitafels wil staan - van 7 tot 77 jaar. "Daarnaast bieden we ons dj-talent ook een studio en label. Deze maand brengen we de eerste platen uit op 'Wanted Music'." (SPK)

