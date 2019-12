Exclusief voor abonnees Thibaut (16) rapt voor verongelukte broer (14) Eerste emomoment van Warmste Week 19 december 2019

De Warmste Week van Studio Brussel was gisterochtend amper van start gegaan of het eerste kippenvelmoment was al een feit. Een 16-jarige jongen uit Evergem bracht er het zelfgeschreven nummer 'Still My Hero', om zijn verongelukte broer te eren. De 14-jarige Maxime Van Haute overleed drie maanden geleden toen hij op een kruispunt in deelgemeente Kluizen gegrepen werd door een auto. "Hij was op slag dood. Maar mijn broer is niet wég. Er zijn foto's en video's van Maxime, er is muziek van hem. Hij zal altijd blijven bestaan." Een tijdje geleden stapte Thibaut uit de douche en plots rolde het nummer er als het ware vanzelf uit. Vervolgens nam hij het samen met leeftijdsgenoot Michiel Denolf uit Sleidinge, alias rapper Mitchel, op. "Het lied is emotioneel, maar ik haal er ook kracht uit. Ik had wel veel stress om het hier te brengen, omdat ik het perfect wilde doen voor mijn broer. Ik ben blij dat het uiteindelijk toch gelukt is." Dat kon iedereen op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk alleen maar beamen. Ook StuBru-presentatoren Eva De Roo, Fien Germijns en Joris Brys waren onder de indruk. (LPS)

