Thibault Dewachter wint in Nieuwpoort met drie familieleden Dubbeltoernooi TC Issera 28 augustus 2019

Op het dubbeltoernooi van TC Issera in Nieuwpoort was Thibault Dewachter de man van het toernooi. Hij won drie reeksen en dit telkens met een familielid. In dubbel mannen 140 punten zette hij samen met broer Gauthier een Isserafinale tegen Wim Smet en Olivier Soenen naar zijn hand. Met zus Joke won hij de eindstrijd van dubbel gemengd 140 punten met dubbele 6-4-cijfers tegen Mieke Deceuninck en Vincent Ducastel. Tot slot was Lyn, zijn andere zus, zijn winnende partner in dubbel gemengd 90 punten. Naast die drie Isserazeges won de organiserende club nog vier andere reeksen dankzij Mike Declercq-Wim Smet (DM90), Thijs Bremeersch-Vincent Coulier (DM60), Kirby Sarrazyn - Geertrui Tack (DV90) en Kirby Sarrazyn-Didier Lybaert (DG60). Liselotte Watthy boekte ook nog een thuiszege met Dagmar Van Meensel in dubbel vrouwen 60 punten.

