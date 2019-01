Thibau Nys zet traditie verder in vaders GP 02 januari 2019

Pa Sven won zijn eigen GP liefst twaalf keer in twintig jaar. Uitgerekend in de jubileumeditie zette zoon Thibau de traditie verder. Nys jr. won gisteren na een spannende race bij de junioren voor Gonzalo Inguanzo Macho. Onder zijn impuls verloor man-in-vorm Ryan Cortjens even voorbij halfkoers als eerste voeling met een kopgroep van vier, waarin ook Thibaus ploegmaat Ward Huybs. In de spurt met drie stond geen maat op Nys. "Altijd mooi om te winnen voor eigen volk, ook al had ik geen specifiek doel gemaakt van deze wedstrijd", klonk het. "Het BK in Kruibeke (12/1) wordt mijn volgende doel. Daar wil ik een goed resultaat neerzetten." (JDK)