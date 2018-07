Thibau Nys wint BK mountainbike 23 juli 2018

Thibau Nys heeft zich in het West-Vlaamse Westouter tot Belgisch kampioen mountainbike bij de nieuwelingen gekroond. Eerder dit jaar veroverde de zoon van Sven ook al de nationale titel in het veldrijden. Bij de vrouwen elite ging de titel naar Githa Michiels, Jens Schuermans was de beste bij de mannen

