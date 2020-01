Exclusief voor abonnees Thibau Nys toch niet onklopbaar 27 januari 2020

Thibau Nys (17) heeft de Wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide niét gewonnen. Hij won de zes vorige en dat was dus nieuws. Nys was al zeker van de eindzege om de WB, maar dat was niet genoeg. Hij wilde alles winnen.