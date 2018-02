Thibau Nys snoept record van vader Sven af 26 februari 2018

Thibau Nys heeft zijn seizoen bij de tweedejaars nieuwelingen afgesloten met een dubbele zege. Zaterdag was Nys de beste in de Kleicross van Lebbeke, gisteren schreef de zoon van 'Kannibaal van Baal' Sven Nys ook de Sluitingsprijs van Oostmalle op zijn naam. Zo brak hij meteen ook het record van zijn vader. Sven Nys boekte destijds 18 overwinningen in één seizoen bij de nieuwelingen, maar Thibau doet met 19 zeges dus nog één overwinning beter dan zijn vader. (KDZ)