Thibau Nys opgeschrikt door val 28 januari 2019

00u00 0

Thibau Nys, zoon van Sven Nys, kwam in Hoogerheide bij de juniores zwaar ten val. Nys ging in een afdaling over de kop en kwam met de borstkas op een paaltje terecht. Van Hoogerheide ging Nys meteen naar het ziekenhuis in Herentals, voor bijkomend onderzoek. Er werd een echo genomen, maar uiteindelijk blijkt hij niks te hebben gebroken. (MG)

