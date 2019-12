Exclusief voor abonnees Thibau Nys met vijf op vijf 27 december 2019

Thibau Nys (17) pakte in Heusden-Zolder zijn vijfde opeenvolgende zege in de wereldbeker. Hij klopte de Zwitser Dario Lillo in de sprint met twee. Nys is ook al zeker van de eindwinst. (BA)