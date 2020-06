Exclusief voor abonnees Thibau Nys klopt Van der Poel in Slag om Balenberg 22 juni 2020

De Balenberg is van Nys. Van Thibau Nys. De 17-jarige zoon van Sven was met overwicht de beste in de Slag om Balenberg. In die unieke driekamp voor veldrijders versloeg Nys niet de minsten: Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Eli Iserbyt beten hun tanden stuk op de juniorenwereldkampioen in het veld.

