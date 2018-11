Thibau Nys debuteert met medaille 05 november 2018

Thibau Nys (15), zoon van, reed zijn eerste internationale kampioenschap en pakte meteen brons. Knap voor een eerstejaars junior. "Ik ben heel blij", zei hij. "Maar het is nog niet zoals Mathieu van der Poel destijds: die werd meteen Europees en wereldkampioen in zijn eerste jaar bij de junioren. Ik vond het een slopende koers. Ik had ook iets te veel goesting, denk ik. Ik was wat te hevig: ik ben een keer gevallen en ben een keer achter een paaltje blijven hangen."

