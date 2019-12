Exclusief voor abonnees Thibau Nys al zeker van eindwinst Wereldbeker 23 december 2019

Thibau Nys behaalde in Namen zijn vierde overwinning in de Wereldbeker bij de juniores. Nys is nu al zeker van eindwinst, zelfs al blijven er nog drie wedstrijden. Nys won eerder al in Bern, Tabor en Koksijde. In Namen viel aan zijn meesterschap niets te doen. Hij won met 45 seconden voorsprong op de Zwitser Lelandais. Nys is de regerende Europese kampioen bij de junioren. (MG)