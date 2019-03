Exclusief voor abonnees Thiam test zich eind juni in Talence 27 maart 2019

Nafi Thiam ruilt haar jaarlijkse afspraak met de Hypomeeting in Götzis in voor de Décastar in Talence, een voorstad van Bordeaux. Voor de 24-jarige zevenkampster, die midden januari een scheurtje in de linkerkuit opliep, valt de Oostenrijkse meeting (25 en 26 mei) net te vroeg. De Décastar, die normaal altijd in september op de kalender staat, vervroegde dit jaar zijn datum naar 22 en 23 juni omdat die anders te dicht bij het WK in Doha (28 september tot 6 oktober) ligt. Thiam wil zich in één heptatlon testen voor ze haar titel in Qatar gaat verdedigen. Haar trainer Roger Lespagnard sluit niet uit dat ze daar het Europese record van de Zweedse Carolina Klüft aanvalt. Dat staat al sinds 2007 op 7.032 punten, in 2017 scoorde Thiam 7.013 punten in Götzis.

