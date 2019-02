Thiam straalt opnieuw in 'haar' Rio 11 februari 2019

Nafi Thiam (24) moet het nog een week rustig aan doen na haar kuitproblemen, dus koppelt ze het nuttige aan het aangename. Ze brengt enkele dagen door in Rio, waar ze in 2016 haar eerste olympische titel veroverde in de zevenkamp. Thiam trok naar Brazilië op vraag van sponsor Nike en trainer Roger Lespagnard had daar geen moeite mee: "Momenteel concentreert ze zich vooral op alternatieve training zonder haar linkerbeen te belasten, onder meer in het zwembad. Daarom was het best dat ze die verplichtingen voor Nike nu opnam, eerder dan in een periode van doorgedreven training. Ze komt woensdag al terug."

