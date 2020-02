Exclusief voor abonnees Thiam springt hoog in Eugene (VS) 28 februari 2020

00u00 0

Nafi Thiam zal deelnemen aan het hoogspringen van de 'Steve Prefontaine Classic' in Eugene op 7 juni. Nooit eerder startte ze in een competitie in de States. De meeting in Eugene maakt deel uit van de Diamond League en volgend jaar vindt er ook de WK atletiek plaats. "Dit is mijn eerste jaar waarin ik zonder zevenkamp in de benen naar een groot kampioenschap trek. Een stevige verandering in mijn wedstrijdroutine", schrijft Thiam in haar nieuwsbrief. "De Spelen staan snel voor de deur, dus heb ik enkele competities van wereldniveau nodig om mij voor te bereiden." Zondag treedt Thiam nog op in haar laatste indoorcompetitie dit seizoen, in Liévin. Ze neemt er deel aan het verspringen. (VORE/BF)