Thiam opteert voor 60m horden tegen Berings ATLETIEK BK INDOOR 11 februari 2020

De Belgische Atletiekbond (Belgian Athletics) heeft de inschrijvingslijsten voor het BK indooratletiek zondag in Gent gepubliceerd. Nafi Thiam is van de partij en werkt haar eerste wedstrijd sinds het WK in Doha af. Ze neemt deel aan de 60m horden.