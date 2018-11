Thiam opnieuw IAAF Atlete van het Jaar? 20 november 2018

00u00 0

Nafi Thiam staat op de shortlist om op 4 december in Monaco verkozen te worden als IAAF Atlete van het Jaar. De 24-jarige zevenkampster won de prestigieuze trofee vorig jaar al. De Naamse dankte toen die prijs aan haar wereldtitel in Londen én haar score van 7.013 punten in Götzis, waarmee ze de derde beste heptatlete ooit werd, na wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee (7.291 ptn) en Europees recordhoudster Carolina Klüft (7.032 ptn). In 2018 voegde Thiam ook nog Europees goud aan haar palmares toe. Sinds haar olympische triomf in Rio heeft Thiam geen enkele competitie verloren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN