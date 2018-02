Thiam naar examen in verspringen 17 februari 2018

00u00 0

Nafi Thiam wordt vandaag de attractie op het BK indoor in Gent. Ze zal deelnemen aan de 60m horden en aan het verspringen, en daarna beslissen of ze binnen twee weken deelneemt aan de vijfkamp van het WK in Birmingham. Volgens haar trainer Roger Lespagnard wordt dat een positief antwoord, op voorwaarde dat ze sterk presteert in het verspringen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN