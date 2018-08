Thiam komt genieten en het publiek plezieren 31 augustus 2018

Nafi Thiam is pas sinds woensdag weer in het land, na een veertiendaagse rondreis aan de Westkust van de States. Veel trainen was er daar niet bij, maar toch wilde de 24-jarige zevenkampster niet ontbreken op de Memorial Van Damme, ook al is haar seizoen, zoals ze zelf aangaf, eigenlijk al gedaan. "In Brussel is het altijd genieten", zegt de olympische, wereld- en Europese kampioene. "Je kan niet elke dag een belangrijke competitie voor eigen publiek springen."

